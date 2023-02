Eine Mutter stillt ihr Baby. (picture alliance / dpa Themendienst / Christin Klose)

Sogenannte Formula-Milch - also ein Ersatzprodukt, das auf Tiermilch basiert - komme an die Muttermilch nur annäherungsweise heran, sagte Kersting. Sie verwies auf Studien, die deutliche Vorteile der Muttermilch aufzeigen.

Diese enthalte beispielsweise nicht nur Nährstoffe, sondern auch sogenannte bioaktive Stoffe, die wichtig seien für das Wachstum, die Verdauung und das Abwehrsystem des Kindes. Studien zeigten, dass gestillte Säuglinge seltener Infektionskrankheiten bekämen, erklärte Ernährungswissenschaftlerin Kersting. Andere Untersuchungen deuteten darauf hin, dass die Kinder als Erwachsene seltener übergewichtig seien oder einen Typ II-Diabetes bekämen. Mütter, die gestillt haben, litten später weniger häufig an Eierstock- und Brustkrebs.

Immer mehr Babys bekommen Fertigmilch

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation werden weniger als die Hälfte der Babys weltweit sechs Monate lang ausschließlich gestillt, wie von der WHO empfohlen. In Deutschland seien es 13 Prozent, wie das Institut für Kinderernährung am Max-Rubner-Institut in Karlsruhe angibt. Gleichzeit wächst einer neuen Studie zufolge der Anteil der Kinder, die mit kommerziellen Formula-Produkten versorgt werden. Der Umsatz der Branche steigt und liegt nun bei etwa 55 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Die Forschenden aus Australien, Europa, Südafrika und den Vereinigten Staatem sehen als Grund für die Zunahme manipulativen Lobbyismus. Ihnen zufolge stellen Hersteller typische Verhaltsweisen von Säuglingen wie Weinen und schlechten Nachtschlaf als pathologisch dar und preisen ihre Nahrung als Hilfe dagegen an. Die Firmen sähen in der Sorge von Eltern um ihre Babys eine Chance für Geschäftemacherei, schreiben die Autoren im Fachblatt "The Lancet".

Stillen als "gesamtgesellschaftliche Aufgabe"

Sie fordern mehr Unterstützung von Müttern beim Stillen und einen internationalen Vertrag, der vor "ausbeuterischer Vermarktung" schützt. Außerdem nehmen sie Wirtschaft, Politik und die Gesellschaft insgesamt in die Verantwortung. So habe eine halbe Milliarde berufstätiger Frauen weltweit keinen Anspruch auf angemessenen Mutterschutz, was die Zahl der Stillenden deutlich senke.

Auch Ernährungswissenschaftlerin Kersting rät zu mehr Unterstützung von Müttern, vor allem bei Stillproblemen kurz nach der Geburt. So sei eine intensive Nachsorge auch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus besonders wichtig.