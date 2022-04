Studie aus Israel

Die Forscher verzeichneten eine zunehmende Zahl an Übergriffen. (AFP / Christophe Simon)

Antisemitische Ereignisse nahmen demnach im vergangenen Jahr in vielen Ländern mit einer großen jüdischen Bevölkerung zu - darunter die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Australien. Für die Studie wurden Daten aus 22 Ländern zusammengetragen. Die französischen Behörden etwa berichteten von einer Zunahme gewalttätiger antisemitischer Zwischenfälle von 44 auf 60. Das entspricht einem Plus von 36 Prozent. Großbritannien verzeichnete dem Bericht zufolge einen Anstieg antisemitischer Angriffe um 78 Prozent - von 97 auf 173. Die Anzahl antisemitischer Zwischenfälle in Kanada stieg demnach um 54 Prozent - von 173 auf 266 Fälle.

Extremistische und gewalttätige Ansichten habe es stets gegeben, sagte Urija Schawit, Leiter des Zentrums für Studien zum zeitgenössischen europäischen Judentum an der Universität Tel Aviv, das den Bericht erstellte. Es sei jedoch zu früheren Zeitpunkten nicht so leicht gewesen wie heute, solchen Anschauungen ausgesetzt zu sein, erklärte er.

Der Bericht attestiert einen scharfen Anstieg antijüdischer Attacken in Ländern mit großen jüdischen Minderheiten seit Beginn der Corona-Pandemie 2020. Israel ging im globalen Vergleich 2021 sehr früh mit einem Impfprogramm gegen die Ausbreitung des Coronavirus vor. Im Mai des vergangenen Jahres kam es dann zum Gaza-Krieg gegen die militant-islamistische Hamas. Mehr als 260 Palästinenser und 14 Israelis starben.

All dies trug dem Bericht der Forscher zufolge zu einem Anstieg des Antisemitismus bei - ungeachtet jahrelanger Bildungsanstrengungen, neuer Gesetze und Gelder für den Kampf gegen antijüdische Einstellungen, wie die Autoren schreiben. "Der Kampf scheitert", heißt es in dem Bericht, für den Studien, Nachrichten und andere Informationsquellen analysiert wurden.

