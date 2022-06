Muslimische Jugendliche (picture alliance / dpa)

Das hat der Erziehungswissenschaftler Harry Harun Behr in einer Jugendstudie herausgefunden. Mit der Türkei verbinden die Befragten Gefühle wie Geborgenheit, Sicherheit, Wertschätzung, Anerkennung und Seelenruhe, sagte er dem Magazin " Der Spiegel ". In der Türkei müssten sie sich zum Beispiel nicht für ihren Glauben rechtfertigen.

Behr zufolge leiden viele unter einem fehlenden Sicherheitsgefühl in Deutschland. Er habe einmal eine Abschlussklasse an der Realschule unterrichtet, erzählte der Professor von der Uni Frankfurt, als ihm ein Schüler am Ende sagte: "Herr Behr, ich freue mich ja über meine gute Note in islamischer Religion. Aber können wir das bitte aus dem Zeugnis streichen?" Der Junge wollte Chemielaborant werden, wie Behr ausführte, und hatte Angst, dass er mit seinem Nachnamen und seinem Interesse für Religion "als Bombenleger" verdächtigt werden könnte.

"Ob sie sich von Deutschland abwenden, ist noch nicht endgültig entschieden"

Solche Sorgen sind der Studie zufolge weit verbreitet. Viele deutsche Jugendliche befürchteten, weil sie als fremd gelesen würden, nicht alles in Deutschland erreichen zu können, was sie im Leben möchten – obwohl sie die Fähigkeiten dazu hätten, führte Behr aus: Wer keinen deutschen Namen hat, hat es schwerer auf dem Wohnungsmarkt. Wer ein Kopftuch trägt, findet schlechter einen Job.

Ob sich die Jugendlichen Deutschland zuwenden oder sich von diesem Land abwenden, ist für den Forscher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig entschieden. "Ich habe diesbezüglich das Bild eines Balls im Kopf, der ständig hin und her rollt."

Radikalisierungskaskade droht

Behr warnt aber, Diskriminierung bei jungen Menschen, egal welchen Hintergrund sie habe, könne eine gefährliche Dynamik auslösen - eine sogenannte Radikalisierungskaskade. Die negativen Erlebnisse könnten in eine Neigung zu extremistischen Haltungen münden.

Behr hat die Studie zu lebensweltlichen Einstellungen junger Muslime und Musliminnen in Deutschland gemeinsam mit seiner Kollegin Meltem Kulaçatan im Auftrag des türkisch-geprägten Moscheeverbands Ditib durchgeführt. Sie trägt den Titel " Ditib Jugendstudie 2021 ". Rund 500 Fragebögen von jungen Menschen zwischen 14 und 27 Jahren wurden den Angaben zufolge dafür analysiert.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.