ExxonMobil ist einer der größten Ölkonzerne der Welt. (Getty Images / Brandon Bell)

Das US-Unternehmen habe die globale Erderwärmung als Folge des Ausstoßes von Treibhausgasen seit Ende der 1970er Jahre genau vorhergesagt, schreiben die Forscher in einem Artikel im Fachjournal "Science". Zugleich habe das Unternehmen diesen Zusammenhang jahrzehntelang systematisch heruntergespielt.

Die Klimaforscher werteten erstmals die dem Unternehmen intern vorliegenden Daten aus. Das Ergebnis nannten sie "verblüffend". Die meisten der Projektionen hätten eine Erwärmung vorhergesagt, die mit späteren Beobachtungen übereinstimme.

Der Konzern musste sich 2019 in New York wegen des Vorwurfs von Falschangaben zum Klimawandel vor Gericht verantworten. Das Gericht sprach Exxon-Mobil jedoch frei. In den vergangenen Jahren wurden in den USA weitere Klagen gegen den Ölkonzern auf den Weg gebracht.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.