Forscher schaffen Durchbruch bei der Kernfusion. (Damien Jemison/Lawrence Livermore National Laboratory/AP/dpa)

Erstmals sei beim Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie gewonnen als verbraucht worden, teilte US-Energieministerin Granholm in Washington mit. Sie sprach von einer der beeindruckendsten wissenschaftlichen Leistungen des 21. Jahrhunderts. Die Ergebnisse wurden von einem Forscherteam am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien erzielt. In der Zukunft könnte mithilfe der Kernfusion womöglich klimaneutral und sicher Strom in enormen Mengen erzeugt werden.

