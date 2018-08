In der Politik wird über den Vorschlag von SPD-Chefin Nahles diskutiert, die Sanktionen gegen jüngere Hartz-IV-Empfänger gänzlich abzuschaffen. Der Arbeitsmarktforscher Hilmar Schneider warnt dabei vor Diskriminierungen: Er sagte im Dlf, die Bundesregierung sollte erst einmal die Unterschiede bei den Leistungskürzungen von jungen und älteren Hartz-IV-Empfängern abzuschaffen.

Schneider ist Leiter des Instituts zur Zukunft der Arbeit. In dem Deutschlandfunk-Interview erläuterte er, wenn man das Alterskriterium zum Maßstab für die Höhe der Sanktionen macht, handele man sich juristische Probleme ein. Aus rechtlicher Sicht sei das eine Diskriminierung. Schneider verwies in dem Zusammenhang auf eine bevorstehende Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Er betonte, es gebe bislang keine Untersuchungen dazu, ob stärkere Sanktionen bei jüngeren Hartz-IV-Empfängern einen Effekt hätten. Schneider warnte vor einer "Arbeitsmarktpolitik im Blindflug".



Hartz-IV-Empfängern im Alter unter 25 Jahren können bei Verstößen gegen die Regeln härter bestraft werden als ältere. Schon beim ersten Verstoß, der über ein Meldeversäumnis hinausgeht, kann ihnen die gesamte Leistung gesperrt werden. Die SPD-Vorsitzende Nahles hatte vorgeschlagen, die Sanktionen für jüngere Bezieher ganz abzuschaffen. Die CDU-Spitze lehnt das ab. Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sagte, gerade bei jüngeren Menschen bestehe die Chance, dass es keine Verfestigung ihres Hartz-IV-Bezuges gebe. Deswegen sei es richtig, eine Mitwirkungspflicht einzufordern. Dagegen hieß es von Seiten der Linksfraktion, die Hartz-IV-Sanktionen müssten komplett abgeschafft werden: "Ob Jung oder Alt: Wer Menschen das Existenzminimum kürzt, stößt sie in die Armut und aus der Gesellschaft."