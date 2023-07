Klimastudie

Die Kilmaforscherin Friederike Otto hat nach einer neuen Studie zum menschengemachten Klimawandel flächendeckende Hitzeaktionspläne verlangt. (imago/TT/Joakim Stahl)

Otto sagte Deutschlandfunk Nova , wo Städte und Gemeinden damit auf den Klimawandel reagierten, nähmen Gesundheitsbelastungen und Übersterblichkeit erkennbar ab. Hitzeaktionspläne gebe es aber bei Weitem noch nicht überall. Das sei sehr gefährlich, insbesondere für älter werdende und urban geprägte Gesellschaften.

Otto ist Mitautorin einer Studie zu den jüngsten Hitzewellen in Südeuropa, in Teilen der USA und in China. Ein Ergebnis ist, dass diese Extremereignisse ohne den von Menschen gemachten Klimawandel weitgehend unmöglich wären. Sollten allerdings weiter fossile Brennstoffe verwendet werden, dann wird es nach den Berechnungen des Forschungsteams häufigere und extremere Hitzewellen geben.

