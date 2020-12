Forscherin zu Corona-Impfungen Mit Aufklärung und Risikokommunikation gegen Verschwörungserzählungen

Dass sich Verschwörungserzählungen über Corona-Impfstoffe verbreiten, liegt nach Ansicht der Psychologin Cornelia Betsch auch an mangelndem Wissen. Zugleich gebe es in hohes Informationsbedürfnis in der Bevölkerung, sagte die Professorin für Gesundheitskommunikation im Dlf.

Cornelia Betsch im Gespräch mit Peter Sawicki

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek