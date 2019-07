Forschung an Chimären Das ist noch kein Tabubruch

Wenn Japan nun die Geburt von Mischwesen aus Mensch und Tier erlaube und Forscher so neue Organe für die Transplantation züchten wollten, sei spontane Ablehnung fehl am Platz, kommentiert Michael Lange. Die Forschung in diesem Bereich brauche aber eine kritische Bewertung.

Von Michael Lange

