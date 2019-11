Hochschulen, der Staat und Firmen haben im vergangenen Jahr so viel für Forschung und Entwicklung ausgegeben wie noch nie.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung im Auftrag des Bundesforschungsministeriums. Demnach wurden 2018 in dem Bereich mehr als 100 Milliarden Euro ausgegeben - und damit etwas mehr als drei Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Bundesregierung will, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung perspektivisch auf dreieinhalb Prozent steigen.



Am meisten haben Unternehmen ausgegeben: mehr als 70 Milliarden Euro und damit fünf Prozent mehr als im Jahr zuvor. Besonders viel geforscht und entwickelt wurde in den Bereichen Autos, Pharma, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Kommunikation. Laut der Untersuchung arbeiten in Deutschland bei Unternehmen jetzt etwa 450.000 Menschen in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen.