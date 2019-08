Die Bundesregierung startet heute eine Initiative, die technische und wissenschaftliche Innovationen schneller nutzbar machen soll.

Zusammenschlüsse aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen sollen dafür sorgen, dass Forschungsergebnisse im Alltag der Bevölkerung ankommen. Bundesbildungsministerin Karliczek kündigte in der Zeitung "Die Welt" an, dass dafür in den in den nächsten zehn Jahren 450 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Die CDU-Politikerin erwartet, dass sich viele Investoren anschließen und rechnet mit hohen Folgeinvestitionen.



Die Initiative ist Teil der sogenannten Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung. Diese hat vor allem zum Ziel, Forschungsergebnisse in Wirtschaft und Gesellschaft einzubringen und soll Deutschland als Innovationsstandort im internationalen Wettbewerb stärken.