Die Entwicklung eines Impfstoffes gegen die in China ausgebrochene neue Lungenkrankheit wird nach Einschätzung der globalen Impfallianz Gavi mindestens ein Jahr dauern.

Auch die Gefahren durch das Coronavirus seien derzeit schwer abzuschätzen, sagte der Gavi-Geschäftsführer Seth Berkley der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings hätten Forschende bereits das Genom des Virus sequenziert und veröffentlicht. So könnten weltweit mehrere Organisationen an der Entwicklung eines Impfstoffs arbeiten.



Impfstoffe, die gegen Coronaviren schützen, seien leichter zu entwickeln als solche etwa gegen Malaria oder HIV, sagte Berkley. Dennoch werde es bis zu ersten klinischen Versuchen einige Monate dauern und mindestens ein Jahr, bevor ein Impfstoff zur Anwendung verfügbar sei.



Laut der chinesischen Gesundheitsbehörde wurde das Virus bei insgesamt 571 Menschen nachgewiesen. Berechnungen von Experten des Imperial College London zufolge könnten etwa 4.000 Personen infiziert sein. Die Zahl der Toten stieg nach Angaben der Regierung der Provinz Hubei in der schwer betroffenen Metropole Wuhan auf 17. Auch außerhalb Chinas wurden weitere Infektionen bekannt.



Die globale Impfallianz Gavi setzt sich weltweit dafür ein, den Impfschutz gegen Krankheiten zu verstärken und berät Staaten im Gesundheitswesen. Sie wird dabei unter anderem von der Bundesregierung finanziell unterstützt.