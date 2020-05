Wissenschaftler haben möglicherweise neue Erkenntnisse über Corona-Infektionen.

Weltweit gibt es Berichte über Kinder, bei denen entzündete Blutgefäße, Hautausschläge und Fieber auftreten. Die Fälle könnten womöglich im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. In einigen Fällen ähnelt die Erkrankung dem sogenannten Kawasaki-Syndrom. Dabei kommt es zu einer heftigen Reaktion des Immunsystems, ausgelöst vermutlich von Viren oder Bakterien. Eine direkte Verbindung zu Covid-19 wurde indes noch nicht belegt. Der Berliner Virologe Drosten warnte im NDR vor Alarmismus. Es handle sich um ein seltenes Phänomen, über das die internationale Kinderheilkunde nun beginne zu diskutieren.



Nach Erkenntnissen von Rechtsmedizinern aus Hamburg sterben Corona-Patienten häufig an Blutgerinnseln. Das ist das Ergebnis einer Studie, für die am Universitätsklinikum rund 170 verstorbene Covid-19-Patienten untersucht wurden. Bei den Obduktionen fanden sich demnach vermehrt Thrombosen und Lungenembolien.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kita und Kindergarten weitergeht

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen: Streit um die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Kitas und Schulen: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisen: Wie ist der Stand bei den Gutscheinlösungen für die Reisebranche

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Bill Gates ist zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.