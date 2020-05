Wissenschaftler haben möglicherweise neue Erkenntnisse über Corona-Infektionen.

Weltweit gibt es Berichte über Kinder, bei denen entzündete Blutgefäße, Hautausschläge und Fieber auftreten. Die Fälle könnten womöglich im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. In einigen Fällen ähnelt die Erkrankung dem sogenannten Kawasaki-Syndrom. Dabei kommt es zu einer heftigen Reaktion des Immunsystems, ausgelöst vermutlich von Viren oder Bakterien. Eine direkte Verbindung zu Covid-19 wurde indes noch nicht belegt. Der Berliner Virologe Drosten warnte im NDR vor Alarmismus. Es handle sich um ein seltenes Phänomen, über das die internationale Kinderheilkunde nun beginne zu diskutieren.



Nach Erkenntnissen von Rechtsmedizinern aus Hamburg sterben Corona-Patienten häufig an Blutgerinnseln. Das ist das Ergebnis einer Studie, für die am Universitätsklinikum rund 170 verstorbene Covid-19-Patienten untersucht wurden. Bei den Obduktionen fanden sich demnach vermehrt Thrombosen und Lungenembolien.