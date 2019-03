Der internationale Afghanistan-Einsatz hat nach Ansicht vieler Bundeswehrsoldaten, die dort tätig waren, keine nachhaltige Wirkung.

In einem Forschungsbericht des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften heißt es, etwa jeder zweite Befragte halte den Einsatz für sinnvoll, um den Menschen in Afghanistan zu helfen. Jeder Dritte aber sei davon überzeugt, dass die Mission letztendlich nutzlos gewesen sei, da er zu keiner grundlegenden Verbesserung beigetragen habe. Weitere 26 Prozent stimmten dieser Aussage teilweise zu.



Die befragten Soldaten waren 2010 in Afghanistan. Sie wurden zu verschiedenen Zeitpunkten über mehrere Jahre befragt. Das Einsatzjahr 2010 war der Studie zufolge von zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen und Gewalt in Afghanistan geprägt.