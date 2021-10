Menschen, die jüngst aus Afghanistan nach Deutschland gekommen sind, haben laut einem Forschungsbericht gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung teilte mit, sie hätten in Bezug auf ihr Bildungsniveau sowie ihre Deutsch- und Fremdsprachenkenntnisse bessere Voraussetzungen als zuvor aus dem Land gekommene Menschen. Aufgenommen werden derzeit vor allem Menschen, die mit internationalen Truppen zusammengearbeitet haben sowie Menschen aus Politik, Wissenschaft und Menschenrechtsorganisationen. Diese verfügten über eine sehr viel höhere Bildung, bessere Fremdsprachenkenntnisse und höhere Einkommen als der Durchschnitt der afghanischen Bevölkerung, hieß es. Zudem seien heute die Rahmenbedingungen für Integration und Arbeitsaufnahme besser als im Zuge der Einwanderungen 2015. Es gebe etwa eine besser ausgebaute Integrationsstruktur sowie weniger Konkurrenz durch andere Schutzsuchende.



In Afghanistan warten weiterhin Hunderte Ortskräfte der Bundeswehr auf eine Ausreisemöglichkeit. Vor einigen Tagen sprach das Einsatzführungskommando von rund 600 ehemaligen Ortskräften plus ihren Angehörigen.

