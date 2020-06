Die Bundesregierung bemüht sich um mehr Unabhängigkeit in der Mikroelektronik.

Forschungsministerin Karliczek kündigte in Berlin an, die Entwicklung von Spezial-Prozessoren in Deutschland zu fördern. Nach den Worten der CDU-Politikerin nehmen diese elektronischen Bausteine einen immer größeren Anteil in sicherheitskritischen Systemen ein. Als Beispiele nannte sie das autonome Fahren, die Medizintechnik und digitalisierte Industrieproduktionen.



Das Forschungsministerium will zunächst drei Projekte zum Thema "vertrauenswürdige Elektronik" mit insgesamt 25 Millionen Euro fördern. Im kommenden Jahr sollen weitere 20 Millionen hinzukommen.



Sicherheitsrelevante Elektronikbauteile kommen derzeit vor allem aus amerikanischer und asiatischer Produktion. 2018 hatten europäische Hersteller von Halbleitern nur einen Anteil von neun Prozent am Weltmarkt.