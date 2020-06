Die wirtschaftlichen Folgen der Coronvirus-Pandemie könnten sich negativ auf den Weltfrieden auswirken.

Das geht aus dem sogenannten "Global Peace Index" hervor, der in London veröffentlicht wurde. Die Welt sei derzeit erheblich weniger friedlich als sie es noch vor rund zehn Jahren war, heißt es darin. Die Corona-Pandemie dürfte die Situation noch verschlimmern, so die Fachleute. Vor allem durch Lockdowns sei die wirtschaftliche Situation verschärft worden und wirke sich negativ auf Friedensprozesse aus.



Die Studie bewertet jährlich die Lage in mehr als 160 Ländern weltweit anhand von Kriterien wie Krieg, Terrorismus, Polizeigewalt und Waffenexporten. Deutschland stieg auf dem Ranking der friedlichsten Länder um sechs Plätze nach oben und steht nun an 16. Stelle. Das dem Index zufolge friedlichste Land der Welt ist Island. An letzter Stelle steht Afghanistan.