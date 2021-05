Schätzungen zufolge leiden in Deutschland rund 350.000 Menschen an Spätfolgen einer Covid-19-Erkrankung.

Das sagte Bundesforschungsministerin Karliczek in Berlin. Mittlerweile hätten rund 3,5 Millionen Menschen eine Infektion hinter sich, mutmaßlich jeder Zehnte kämpfe mit Spätfolgen. Das sei eine unglaublich hohe Zahl. Karliczek sprach von rund 50 verschiedenen und "sehr individuellen" Symptomen. Dazu zählten wiederkehrende Kopfschmerzen, extreme Erschöpfung oder Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu Arbeitsunfähigkeit.



Experten sprechen vom "Post Covid Syndrom" oder von "Long Covid". Zur weiteren Erforschung dieser Spätfolgen stellt das Bundesforschungsministerium laut Karliczek fünf Millionen Euro zur Verfügung.



Stefan Schreiber, Direktor des Instituts für Klinische Molekularbiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Karliczek, das "Post Covid Syndrom" sei nicht einfach eine Verlängerung von Covid. Vielmehr litten die Betroffenen sechs bis zehn Monate nach der Infektion an einem "eigenständigen Krankheitsbild".

