In Wissenschaft und Forschung werde China immer mehr zum Rivalen, sagte die FDP-Politikerin im Gespräch mit der "Mediengruppe Bayern". Die Forschungseinrichtungen seien selbst in der Pflicht, sich vor Spionage zu schützen. Stark-Watzinger lobte in diesem Zusammenhang die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die Hochschule nimmt seit Juni keine Personen mehr auf, die ausschließlich vom chinesischen Staat finanziert werden.

Der deutsche Hochschulverband reagierte zurückhaltend auf die Vorschläge der Ministerin. Der zweite Verbands-Geschäftsführer Detmer sagte, nur wenn ein konkreter Spionageverdacht bestehe, sei ein Ausschluss gerechtfertig.

