Das Zeichen des Afghanistan-Einsatzes ISAF. (picture alliance / Carsten Rehder/dpa)

Der Afghanistaneinsatz habe nicht nur die Kultur der Bundeswehr nachhaltig geprägt, erklärte der Militärhistoriker Neitzel vom Lehrstuhl für Militärgeschichte an der Uni Potsdam . Die Mission offenbare auch das widersprüchliche Verhältnis von Politik und Gesellschaft zu ihren Streitkräften. Es sei an der Zeit, tiefer in die Materie einzudringen, um die ganze Komplexität des militärischen Engagements der Bundesrepublik am Hindukusch zu verstehen, betonte Neitzel.

Nach den islamistischen Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA begann mit einem UNO-Mandat ein internationaler Militäreinsatz in Afghanistan. An ISAF (International Security Assistance Force) beteiligte sich auch Deutschland. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums trafen die ersten Bundeswehrsoldaten im Januar 2002 am Hindukusch ein. Ende Juni 2021 verließen die letzten das Land. Insgesamt kamen laut Ministerium während des Afghanistaneinsatzes 59 Bundeswehrsoldaten ums Leben.