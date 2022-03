Ukrainische Sicherheitskräfte in Charkiw (UKRAINE'S SECURITY SERVICE / AFP)

Es sei wegen der anhaltenden Auseinandersetzungen in der Nähe der Anlage derzeit unmöglich, das Ausmaß des Schadens abzuschätzen, teilte das Parlament auf Twitter mit. Charkiw ist die zweitgrößte Stadt in der Ukraine. Die Anlage war bereits vor knapp zwei Wochen bei einer Bombardierung beschädigt und von der Energieversorgung abgeschnitten worden. Allerdings war der Reaktor schon zu Kriegsbeginn in einen sogenannten unterkritischen Zustand heruntergefahren worden.

Aus der Nähe von Lwiw wurden ebenfalls russische Angriffe gemeldet. Sie richteten sich nach Angaben der Behörden gegen ein Treibstofflager und gegen eine Militärfabrik.

Mehr als 5.200 Menschen konnten gestern nach ukrainischen Angaben über Fluchtkorridore umkämpfte Städte verlassen. 4.300 von ihnen entkamen aus Mariupol, das unter besonders heftigen Beschuss liegt.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.