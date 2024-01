Indische Raumfahrt

Dort soll er "die Geheimnisse der Verbindung zwischen Sonne und Erde" entdecken, erklärte der indische Wissenschafts- und Technologieminister Jitendra Singh in Onlinediensten. Die Sonnensonde Aditya-L1 besteht aus sieben Modulen und soll die äußeren Schichten der Sonne mithilfe von Detektoren für elektromagnetische Felder beobachten. Ziel der Mission ist unter anderem ein besseres Verständnis der Dynamik des Sonnenwindes.

Der Forschungssatellit war am 2. September 2023 gestartet und hat 1,5 Millionen Kilometer Flug hinter sich - was immer noch lediglich ein Prozent der Entfernung zwischen der Erde und der Sonne ist. Auf seiner nun erreichten Position heben sich die Gravitationskräfte beider Himmelskörper auf, so dass der Satellit in einer stabilen Umlaufbahn bleiben kann.