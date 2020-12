Das Forschungsschiff "Polarstern" ist von Bremerhaven aus zu einer neuen Reise in die Antarktis aufgebrochen.

Das teilte das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung mit. Neben Material und Treibstoff für die deutsche Forschungsstation "Neumayer 3" ist auch ein Team mit an Bord, das die bisherige Mannschaft vor Ort ablösen soll. Die Forschenden und die Mannschaft hatten sich wegen der Corona-Pandemie zuvor zwei Wochen in Quarantäne begeben. Die Reise der Polarstern in die Antarktis wird rund einen Monat dauern.



Die "Polarstern" war erst im Oktober von einer einjährigen Expedition in der Arktis zurückgekehrt. Das Forschungsschiff hatte sich an einer riesigen Eisscholle festfrieren lassen und driftete monatelang mit ihr mit. Das internationale Wissenschaftsteam an Bord erforschte zum ersten Mal das gesamte Klimasystem in der Zentralarktis.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.