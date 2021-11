Die USA und China sprechen über die Arbeitsbedingungen für Journalisten. (imago images / Future Image / D. Anoraganingrum)

In Washington hieß es, Peking habe die Ausstellung von Visa für eine Gruppe von US-Reportern zugesagt und angekündigt, die Gültigkeitsdauer von Journalisten-Visa auf ein Jahr zu verlängern. US-Journalisten, die sich bereits in China befänden, erhielten die Erlaubnis zur freien Ein- und Ausreise. Ein Sprecher des amerikanischen Außenministeriums erklärte, man werde sich weiterhin dafür einsetzen, dass die Bedingungen für Journalisten aus den USA und anderen Ländern in China verbessert würden.

China hatte im vergangenen Jahr die Korrespondenten mehrerer großer US-Zeitungen ausgewiesen. Die Vereinigten Staaten gingen ihrerseits in der Vergangenheit wiederholt gegen Vertreter chinesischer Staatsmedien vor, denen Propaganda vorgeworfen wurde.

