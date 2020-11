In den Niederlanden gerät der zurückgetretene Chef der rechtspopulistischen Partei "Forum für Demokratie", Thierry Baudet, inzwischen auch persönlich in den Fokus der Kritik.

Der Politikwissenschaftler Chris Aalberts würde ihn "eher als Extremisten" bezeichnen, sagte er laut einem Bericht der NZZ. Baudet, der angesichts von Extremismusvorwürfen gegen die Jugendorganisation seiner Partei unter Druck geraten war, gelinge es zwar, sich recht erfolgreich als Bildungsbürger und Konservativer zu vermarkten, benutze aber beispielsweise selbst immer wieder verkappte faschistische Formulierungen. Als Beispiel wird der Begriff "boreale Welt" genannt. Boreal bedeutet im Kontext von Geographie "nördlich". Rechtsextreme nutzen das Wort jedoch als Code für "arische" oder "weiße Rasse." Zudem pflege Baudet Kontakte zur extremen Rechten, führte die Zeitung aus und nennt Verbindungen zum französischen Holocaust-Leugner Jean-Marie Le Pen, zum Vordenker der amerikanischen "Alt-Right-Bewegung", Jared Taylor, und zum russischen Publizisten Alexander Dugin. Zudem habe es Baudet bis zuletzt abgelehnt, sich von der Jugendorganisation seiner Partei und deren Chef Freek Jansen zu distanzieren.



Baudet gilt neben dem Islamfeind Geert Wilders als "Star" der niederländischen Rechten. Gestern war er nach Antisemitismus- und Homophobievorwürfen gegen die Jugendorganisation als Parteichef zurückgetreten. Am Vorabend hatte Baudet bereits seinen Verzicht auf eine Spitzenkandidatur bei der Parlamentswahl im März angekündigt. Die Parlamentswahlen wolle er dennoch weiter unterstützen und für einen niedrigeren Listenplatz kandidieren. Heute kündigte Baudet überraschend an, für kommende Woche eine Neuwahl des Parteivorsitzes anzustoßen und dann erneut für das Spitzenamt zu kandidieren. Die Affäre stürzt die Partei nach einem schnellen Aufstieg in eine Krise. Ob der Vorstand Neuwahlen zustimme, ist noch offen.

Gegen Einwanderung und aktiven Klimaschutz

Berichte über Nationalsozialismus und Antisemitismus in Social-Media-Kanälen der Jugendorganisation bezeichnete Baudet auf Twitter als schrecklich. Das seien Dinge, mit denen ich nichts zu tun haben wolle. Zugleich sagte der 37-Jährige, dass den Medien nicht zu vertrauen sei und sprach von haltlosen Vorwürfen gegen ihn und seine Partei.



Das bislang von Baudet angeführte Forum richtet sich gegen Einwanderung und Europa und lehnt auch eine aktive Klimaschutzpolitik ab. Die junge Partei war erstmals 2017 mit zwei Abgeordneten in die Zweite Kammer des Parlaments eingezogen. In der Ersten Kammer, die mit dem deutschen Bundesrat vergleichbar ist, stellt die Partei seit dem vergangenen Jahr 13 der 75 Abgeordneten.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.