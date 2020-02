Aleksandra Gryka

"Interialcell"

Lubava Sidorenko

"Metabola" (DE)

PRASQUAL

"YMORH" (UA)

European Workshop for Contemporary Music

Musikalische Leitung: Cecilia Castagneto, Kaling Khouw, Rüdiger Bohn

Seit Jahrzehnten ist der 1956 gegründete "Warschauer Herbst" ein zentraler Begegnungsort für Neue Musik aus Ost und West. Im Zuge der EU-Ost-Erweiterung 2004 begannen auch der Deutschlandfunk und der Deutsche Musikrat sich bei diesem Festival zu engagieren.

Das vom Deutschen Musikrat geförderte polnisch-deutsche Nachwuchsensemble "European Workshop for Contemporary Music" (EWCM) fing an, regelmäßig in Warschau zu konzertieren. Der Deutschlandfunk wiederum vergab jedes Jahr einen Kompositionsauftrag – an junge Urheber*innen aus der Ukraine und Polen. Im Laufe der Jahre entstanden so zahlreiche Aufnahmen und neue Werke.

Das Forum neuer Musik 2010 unter dem Motto "Amsterdam – Berlin – Warschau: Junge Positionen" schien ein geeigneter Anlass, alle diese Aktivitäten zu bündeln und einem westdeutschen Publikum zu Gehör zu bringen. Unter dem Eindruck des Absturzes der polnischen Regierungsmaschine mit Staatspräsident Lech Kaczyński am Abend zuvor geriet das Konzert im Deutschlandfunk zu einem besonderen Dokument ost-westlichen Miteinanders.

