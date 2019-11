Reiner Bredemeyer

Serenade Nr. 3 für H.E. (Ausschnitt)

Friedrich Goldmann

Lento-Szene

Jörg Herchet

Komposition für Oboe, Englischhorn, Klavier, Bratsche, Violoncello und Kontrabass, Posaune und Schlagzeug Nr. III (Ausschnitt)

Niklas Seidl

Knolle. "Wie in alten Zeiten: Hier kann man noch mit DM bezahlen!"

ensemble 20/21

Leitung: David Smeyers

Mitschnitt vom 10.4.2010 im Deutschlandfunk Kammermusiksaal

Die avancierte Jugend und die Musikstädte Köln, Leipzig, Amsterdam und Warschau zusammen zu denken und zwischen ihnen Brücken zu schlagen, war Motto und Intention des Kölner Forums neuer Musik 2010. Erstmals war hier das von David Smeyers geleitete ensemble 20/21 am Start - mit einem innovativen pädagogischen Konzept, das ein Projekt der Vergangenheit wiederentdeckte und vergegenwärtigte.

Die Studierenden der Kölner Musikhochschule begaben sich thematisch auf Spurensuche: Sie erkundeten die legendäre Gruppe Neue Musik "Hanns Eisler" Leipzig und rekapitulierten musikalisch, was jene anderen damals in ihrer Jugend im Osten darboten. Eine heute junge Generation verlebendigte vierzig Jahre danach, wie unverbraucht, frisch und substanziell Werke von Friedrich Goldmann, Friedrich Schenker und Reiner Bredemeyer zu ihrer Zeit waren. H.E. (die Initialen meinen Hanns Eisler) stand geistig Pate dafür. Niklas Seidl komponierte im Auftrag des Deutschlandfunks dazu eine musikalische Referenz.

