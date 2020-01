Angesichts steigender Lebenserwartung und optimierter Lebensentwürfe scheinen Sterben und Tod wie ein letztes Tabu. Was hat die zeitgenössische Kunst der Musik heute dazu zu sagen? Welche Visionen hat sie - eingedenk auch des Erbes an Kirchenmusik früherer Zeiten? Wie positioniert sie sich, angesichts der Hybris einer Zivilisation, die sich anschickt, das Leben mittels Maschinen und Künstlicher Intelligenz zu verlängern, und zugleich ihre natürliche Lebensumwelt zu zerstören?

Zentrum des Festivals

Sarah Nemtsovs Projekt "Roses for my Funeral" ist Ausgangspunkt und Zentrum des Forums 2020. Die Komponistin versteht ihr inszeniertes Konzert als Einspruch gegen die Normierung von Trauer, die Tabuisierung von Vergänglichkeit, Krankheit und Schmerz. Dies artikuliert sie in üppigen Klängen, die laut und poetisch, beredt und vielschichtig sind und Genregrenzen nicht kennen.

Ganz anders das Streichquartett "Dunkle Risse" von Eres Holz. Der Urheber verbindet mit Todeswahrnehmung das Unvorstellbare, Grenzüberschreitung und Transzendenz. Das diesjährige Forum beschäftigt sich mit Abschied, Sterben und Tod. Es fragt zugleich nach dem Umbruch im Selbstverständnis des Menschen, den post- und transhumane Konzepte verheißen, die der Eintritt Künstlicher Intelligenz in unseren Alltag mit sich bringt.

Sergej Maingardts Multimediastück "Transfleisch" liefert assoziative Klänge, Bilder, Gedanken dazu. Anna Schürmers szenische Lecture mit Studierenden der Universtiät Düsseldorf skizziert Grundzüge einer Ästhetik des posthumanen Zeitalters. Wollen wir den Tod überwinden - und wenn ja, was bedeutet das dann?

Frage nach Wert, Wesen und Widerspruch des Menschen

Das Festivalmotto 2020 bringt die Frage nach Wert, Wesen und Widerspruch des Menschen zeitgemäß auf den Punkt: Insgesamt sieben künstlerische Beiträge, journalistische und Wissens-Formate versammeln verschiedene Möglichkeiten der Deutung und des Umgangs mit Sterben und (Un)Endlichkeit im 21. Jahrhundert. Unser Forum wirft Fragen auf, die jede und jeden angehen - seien Sie herzlich eingeladen dazu!