Covid-19 hat uns die Brisanz unseres Festivalmottos "Wollen wir den Tod überwinden?" drastisch vor Augen geführt: Auch wir Heutigen sind jederzeit sterblich. Perspektivisch scheint die Grenze des Lebens allerdings wie ein letztes Tabu. Werden wir sie einstmals durchbrechen? Und sind die dann Un-Sterblichen Menschen wie wir? Die zeitgenössischen Künste bieten längst Visionen dazu. Aber wie positioniert sich die Neue Musik – zumal angesichts der Hybris unserer Zivilisation, das Leben mittels Maschinen zu verlängern und zugleich die natürliche Lebensumwelt zu stören?

Im Zentrum dieses besonderen, ursprünglich für 2020 geplanten Forum-Jahrgangs steht "Roses for my Funeral". Komponistin Sarah Nemtsov versteht ihr Projekt als Einspruch gegen die Normierung von Trauer, die Tabuisierung von Schmerz und Vergänglichkeit. Das artikuliert sich in Klängen und Texten, die laut, fragil und vielschichtig sind und Genregrenzen nicht kennen. Ganz anders das Streichquartett "Dunkle Risse" von Eres Holz. Der Urheber verbindet mit Todeswahrnehmung das Unvorstellbare, Grenzüberschreitung und Transzendenz. David Smeyers und sein ensemble 20/21 folgen hingegen der Vorstellung von Tod als Übergang und Verwandlung im Einklang mit der Natur.

Unser Forum 2021 beschäftigt sich mit Abschied, Sterben und Tod. Es fragt zugleich nach dem Umbruch im Selbstverständnis des Menschen, den trans- und posthumane Konzepte verheißen und den Künstliche Intelligenz in unserem Alltag mit sich bringt. Sergej Maingardts Stück "Transfleisch" suggeriert eine Nahtod-Erfahrung und bekennt sich zum biologischen Leben. Christiane Florins Sendung "Streitkultur" diskutiert, wie erstrebenswert eine humantechnologische Verdrängung des Todes wäre, und Anna Schürmer skizziert eine Musikgeschichte jenseits des Menschen.

Wollen wir den Tod überwinden? Die zentrale Thematik des diesjährigen Festivals bringt die Frage nach Wert, Wesen und Widerspruch des Menschen zeitgemäß auf den Punkt: Sieben künstlerische und journalistische Beiträge bündeln verschiedene Perspektiven auf Sterben und (Un)Endlichkeit heute. Angesichts der Unkalkulierbarkeit des weiteren Verlaufs von Covid-19 erleben Sie das Forum neuer Musik in 2021 ausschließlich im Radio und online: im Programm des Kölner Deutschlandfunks und auf deutschlandfunk.de/forum-neuer-musik.

Programm

Samstag, 13.11.2021 / 22.05 Uhr / Atelier neuer Musik

Einführung zu den Projekten und Fragestellungen des Forum 2021

Am Mikrofon: Frank Kämpfer

Samstag, 20.11.2021 / 17.05 Uhr / Streitkultur

Ist Unsterblichkeit erstrebenswert?

Mit C. Juliane Vieregge und Volker Demuth

Moderation: Christiane Florin

Samstag, 20.11., 22.05 Uhr Atelier neuer Musik

Eres Holz - "Dunkle Risse" (UA)

Asasello Quartett

Am Mikrofon: Hanno Ehrler

Sonntag, 21.11.2021 / 21.05 Uhr / Konzertdokument

"Roses for my Funeral"

Projekt von Sarah Nemtsov, Heinrich Horwitz und dem Decoder Ensemble

Gefördert von der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung und dem Musikfonds / Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Radio-Version (UA). Wortregie: Noam Brusilovsky

Am Mikrofon: Leonie Reineke

Montag, 22.11.2021 / 21.05 Uhr / Musik-Panorama

Transformation

Werke von Jamilia Jazylbekova, Hans Joachim Hespos (UA), Jingjing Luo, Georg Katzer, Helena Cánovas i Parés (UA)

ensemble 20/21. Leitung: David Smeyers

Am Mikrofon: Egbert Hiller

Montag, 22.11.2021 / 22.05 Uhr / Musik-Panorama

"Transfleisch"

Musik-Video-Text-Stück von Rosi Ulrich und Sergej Maingardt

Ensemble-Version (UA) Gefördert von der Kunststiftung NRW

Kai Hufnagel, Sprecher. Ensemble electronic ID

Am Mikrofon: Egbert Hiller

Dienstag, 23.11.2021 / 22.05 Uhr / Musikszene

DE|HUMAN: Neue Musik jenseits des Menschen

Von Anna Schürmer

Bonus auf: www.deutschlandfunk.de/forum-neuer-musik

Das Zeitliche segnen. Zur Geschichte des Todes in der Moderne

Lecture von Thomas Macho

Verantwortlich:

Programm, Organisation, Redaktion:

Frank Kämpfer

Redaktionsassistenz:

Martina Bedzent, Angie Herrlich



Kommunikation und Marketing:

Selma Nayin, Xenia Sircar



Online-Auftritt

Frank Barknecht, Frank Kämpfer



Projektbild:

Anja Enders