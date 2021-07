Der Fotograf F.C. Gundlach ist tot.

Er starb im Alter von 95 Jahren in Hamburg. Gundlach galt als einer der bedeutendsten Modefotografen der deutschen Nachkriegszeit. Er fotografierte auch zahlreiche Stars wie Cary Grant, Romy Schneider und Zarah Leander.



Ende der 1960er gründete er in Hamburg ein Dienstleistungsunternehmen, das Fachlabors und Studios betrieb. Später kam eine Fotogalerie dazu. Anfang der 90er verkaufte Gundlach diese Unternehmen und wurde zum leidenschaftlichen Sammler und Ausstellungsmacher. Seine Sammlung wird von einer Stiftung verwaltet und befindet sich als Dauerleihgabe im Haus der Photographie in den Hamburger Deichtorhallen.

