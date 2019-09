Der deutsche Fotograf und Filmemacher Peter Lindbergh ist tot.

Nach Angaben seiner Familie starb er im Alter von 74 Jahren. Lindbergh begann seine internationale Karriere als Modefotograf 1978 für die Zeitschrift Vogue in Paris. Er porträtierte unter anderem Catherine Deneuve, Mick Jagger, Madonna und Cate Blanchett. Seine frühen Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind inspiriert von seiner Kindheit im Ruhrgebiet.



Lindbergh produzierte den preisgekrönten Dokumentarfilm "Models - The Film" und führte Regie bei einem Film über seine Freundin Pina Bausch.



Ende Mai war Lindbergh Interview-Gast in der Deutschlandfunk-Sendung "Corso". Hören oder lesen Sie das Gespräch hier.