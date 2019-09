Der Fotograf Robert Frank ist tot.

Er starb im Alter von 94 Jahren in der kanadischen Seeprovinz Nova Scotia. Der gebürtige Schweizer war einer der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Er wurde Ende der 1950-er Jahre mit dem Bildband "The Americans" berühmt, der Aufnahmen versammelt, die Frank während einer mehrjährigen Reise durch die USA machte. Frank war als junger Mann in die USA gekommen und hatte bei seinen Reisen durch das Land die Menschen auf völlig neue Art und Weise aufgenommen: spontan, unverstellt, schwarz-weiß, dokumentarisch.