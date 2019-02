In den USA sorgt ein Streit zwischen Fox-News-Moderator Tucker Carlson und dem Historiker Rutger Bregman für Gesprächsstoff.

Der Sender strahlte ein Interview mit dem Niederländer nicht aus, weil Carlson dabei aus der Haut fuhr und den Wissenschaftler massiv beleidigte. Bregman plädiert seit Jahren öffentlich dafür, Reiche stärker zu besteuern. Im Laufe des Gesprächs wirft er Carlson vor, dass der US-Sender über die Forderung nach Steuererhöhungen nicht berichte. Er wendet sich auch direkt an den Moderator. Dieser sei ein Millionär, der von Milliardären finanziert werde. Damit spielt Bregman auf den Fox News-Eigentümer und Milliardär Rupert Murdoch an. Carlson bricht das Gespräch irgendwann ab. Zuvor beschimpft er Bregman.



Bregman selbst hatte das Interview jedoch mitgeschnitten und stellte es jetzt online - und wies in den sozialen Medien auch deutlich darauf hin. Carlson entschuldigte sich bei den Zuschauern für seine Ausdrucksweise - er habe die Begriffe aber von ganzem Herzen benutzt. Das Gespräch sei aus Respekt vor dem Fox-Publikum nicht ausgestrahlt worden.