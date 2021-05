Der FDP-Vorsitzende Lindner hat gefordert, für mehr Klimaschutz marktwirtschaftliche Anreize zu setzen.

Lindner wandte sich im ARD-Fernsehen gegen Einzelmaßnahmen wie etwa ein Verbot von Kurzstreckenflügen. Stattdessen sollte der Ausstoß von CO2 mithilfe eines Zertifikatehandels begrenzt werden. Das bedeutet: Jeder, der Kohlendioxid ausstößt, muss dafür entsprechende Erlaubnissscheine - sogenannte Zertifikate- kaufen. Deren Anzahl ist aber limitiert. Dadurch steigt bei zunehmendem CO2-Ausstoß der Preis pro Zertifikat und damit der Anreiz, das Klimagas einzusparen. Lindner sagte, so könne garantiert werden, dass die Klimaziele erreicht würden. Wie das geschehe, bliebe aber dem Unternehmergeist überlassen.



Ein solches Klimaschutzprogramm skizziert die FDP auch in ihrem Programm für die Bundestagswahl, das heute auf einem digitalen Parteitag verabschiedet wurde. Außerdem fordern die Liberalen Steuererleichterungen für Unternehmen, eine Rückkehr zur staatlichen Schuldenbremse und eine schnelle Tilgung der Corona-Schulden. Zudem will die FDP mehr Geld in die Bildung stecken und Hartz IV durch ein "liberales Bürgergeld" ersetzen. Außerdem soll der Bundeskanzler oder die Kanzlerin nach dem Willen der FDP höchstens zwei volle Amtszeiten regieren dürfen.

