Zwei Wochen vor der Nationalratswahl in Österreich hat die FPÖ den Politiker Hofer zum neuen Parteivorsitzenden gewählt.

Der 48-Jährige frühere Verkehrsminister erhielt auf dem Delegiertentreffen in Graz gut 98 Prozent der Stimmen. In seiner Rede erklärte Hofer, die FPÖ solle stärkste Kraft in Österreich werden. Er übernimmt die Partei von seinem Vorgänger Strache. Dieser war nach der Veröffentlichung des so genannten "Ibiza-Videos" im Mai als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurückgetreten.