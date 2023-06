Flucht und Migration

Mittelmeer: Frachter rettet 68 Menschen aus Seenot (Archivbild) (dpa-bildfunk / AP / Michael Varaklas)

Nach Angaben der Küstenwache waren die Menschen von der Türkei aus in See gestochen, um in die Europäische Union zu gelangen. Sie seien alle unversehrt auf die Insel Leros gebracht worden, wo sie sich in einem Auffanglager für Migranten registrieren könnten.

In der vergangenen Woche waren mehrere hundert Menschen vor der griechischen Küste ertrunken. Durch eine Massenpanik war das überfüllte Boot gekentert und an einer der tiefsten Stellen des Mittelmeers gesunken. Zahlreiche Opfer kamen aus Pakistan. Premierminister Sharif hat deshalb den heutigen Tag zum Tag der nationalen Trauer erklärt.

