Er treibt nun auf die lettische Küste zu, wie die Marine des Landes mitteilte. Auf dem Schiff sei in der Nacht ein Feuer ausgebrochen, das nicht durch das Feuerlöschsystem an Bord gelöscht werden konnte. Die 15 Besatzungsmitglieder hätten des Schiff mit Rettungsbooten verlassen und seien in Sicherheit gebracht worden.

Nach einem Bericht des lettischen Rundfunks soll das etwa neun Kilometer von der Küste treibende Schiff mit Polymeren und Lackmaterialien beladen sein. Demnach gibt es keine Hinweise, dass die Container in Flammen stehen.

