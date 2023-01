Schiffsunglück

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Ein Sprecher der südkoreanischen Küstenwache sagte, es sei noch unklar, wie viele von ihnen am Leben seien. An der Aktion hätten sich die Küstenwachen Südkoreas und Japans sowie zivile Schiffe in der Nähe beteiligt. Nach vorläufigen Angaben waren 22 Menschen an Bord des in Hongkong registrierten Frachtschiffs "Jin Tian". Als die Küstenwache nach einem Notruf den Standort erreicht hatte, war der mit Holz beladene Frachter bereits gesunken. Zur Ursache ist bislang nichts bekannt.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.