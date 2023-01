Schiffsunglück

Ein Frachtschiff ist zwischen Südkorea und Japan gesunken. (- / The Korea Coast Guard / dpa / -)

Insgesamt wurden 13 Personen aus Rettungsbooten geborgen. Neun der Besatzungsmitglieder würden noch vermisst, teilte die japanische Küstenwache mit. An der Rettungsaktion hätten sich die Küstenwachen Südkoreas und Japans sowie zivile Schiffe in der Nähe beteiligt. Insgesamt waren 22 Besatzungsmitglieder aus China und Myanmar an Bord des in Hongkong registrierten Frachtschiffs "Jin Tian". Als die Küstenwache nach einem Notruf den Standort erreicht hatte, war der mit Holz beladene Frachter bereits gesunken. In der Region wehten zum Unglückszeitpunkt starke Winde.

