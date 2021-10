In der Debatte um eine mögliche Entkriminalisierung von Cannabis-Konsum setzt sich der ehemalige Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Fiedler, für eine liberalere Haltung in der Strafverfolgung ein.

Es müsse mehr im Bereich Gesundheitsvorsorge und Drogenprävention getan werden, sagte der SPD-Politiker Fiedler im Deutschlandfunk (Audio-Link). Wenn man sich mehr um die Konsumentinnen und Konsumenten kümmere, gerieten weniger in die Abhängigkeit. Er rate dazu, dass Polizei, Sicherheits- und Justizbehörden ihre personellen Ressourcen nicht in die Strafverfolgung von Konsumentinnen und Konsumenten investieren. Stattdessen müsse die organisierte Kriminalität entschieden bekämpft werden. Zudem dürfe man nicht aus dem Blick lassen, dass es viel schlimmere Substanzen auf dem Markt gäbe, die viel größere Probleme verursachten. Der Kokain-Markt explodiere geradezu, und auch bei anderen chemischen Substanzen sieht Fiedler größere Gefahren.



Die Diskussion über die Legalisierung von Cannabis hat angesichts der Sondierungsgespräche für eine Ampelkoalition an Fahrt aufgenommen. Sowohl bei Grünen als auch bei der FDP findet sich das Thema im Wahlprogramm. Gestern schloss sich auch der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach der Forderung an. Polizeigewerkschaften und der Deutsche Lehrerverband sind dagegen, ebenso der Weltärztebund. Das derzeit noch von der CDU geführte Gesundheitsministerium ist ebenfalls dagegen: Cannabis sei keine ungefährliche Substanz. Die Caritas Suchthilfe unterstützt die Legalisierung von Cannabis. Eine vollständige Freigabe lehnte der Geschäftsführer im Interview mit den Funke-Medien aber ab. Dabei gehe es auch um die Frage, wie gesundheitliche Schäden durch das Rauschgiftmittel geringgehalten werden können.

