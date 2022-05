Er werde nicht mehr zum Einsatz kommen, sagte Bildungssenatorin Busse dem Sender RBB . Das Schreiben aus ihrem Haus sei in seiner inhaltlichen Ausgestaltung deutlich zu weitgehend, fügte die SPD-Politikerin hinzu. Für den Fragebogen mussten etwaige Tattoos auch fotografiert und genau beschrieben werden. Künftig sollten die angehenden Lehrkräfte nur noch eine weniger umfangreiche Selbstauskunft abgeben, hieß es. Die Details dazu würden jetzt erarbeitet. Mit dem Vorgehen will die Berliner Bildungsverwaltung verhindern, dass Lehrkräfte mit verfassungsfeindlicher Symbolik am Körper eingestellt werden.