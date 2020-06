Spätestens ab kommenden Dienstag wird es an den deutschen Außengrenzen keine Einreisekontrollen mehr geben. Die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen sollen schrittweise heruntergefahren werden. EU-Bürger können dann nach drei Monaten wieder ungehindert, ohne Kontrollen und ohne Quarantäne-Vorschriften einreisen – abgesehen von wenigen Ausnahmen. Wer von weiter her kommt, muss sich allerdings noch etwas gedulden.

Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wer darf wieder in Deutschland einreisen?

Alle Bürger aus EU-Staaten, sowie Menschen aus der Schweiz, aus Norwegen, Liechtenstein, Island und Großbritannien dürfen die deutsche Grenze passieren. Eine Sonderregelung gibt es für Spanien. Dort soll der Reiseverkehr erst ab dem 21. Juni möglich sein. In Schweden, das weniger restriktiv mit der Pandemie umgeht, gibt es eine verhältnismäßig hohe Sterberate unter den Infizierten.

Was ist mit den Grenzkontrollen?

An den deutschen Landgrenzen werden die derzeit noch laufenden Kontrollen in den nächsten Tagen schrittweise zurückgefahren. Am kommenden Wochenende wird davon schon nicht mehr viel zu sehen sein. Am Dienstag ist dann endgültig Schluss. Das heißt, auch jemand, der im Nachbarland nur schnell tanken oder einkaufen will, darf das dann wieder tun.



Die Grenzen zu Luxemburg werden schon seit Mitte Mai nicht mehr kontrolliert. Für einige Abschnitte - etwa an der Grenze zu Belgien oder den Niederlanden - hatte es auch in den vergangenen drei Monaten auf deutscher Seite keine stationären Kontrollen gegeben.

Müssen Ausländer nach der Einreise noch in Quarantäne?

Nein. Zumindest wer aus europäischen Ländern nach Deutschland kommt, muss sich nach der Rückkehr nicht mehr für eine Übergangszeit in Quarantäne begeben. Eine Ausnahme bildet Schweden. Einreisende aus Schweden müssen in den meisten Bundesländern vorübergehend in häusliche Quarantäne. Nur in Brandenburg und NRW gibt es diese Regelung nicht. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hatte die vom Land angeordnete Quarantäne für Auslandsrückkehrer außer Vollzug gesetzt. Die Regelung soll nun verändert werden.

Was ist mit Ausländern, die nicht aus EU-Staaten kommen?

Einreisen aus Nicht-EU-Ländern sollen ab Juli wieder schrittweise möglich werden. Allerdings dürfte es je nach aktuellen Infiziertenzahlen im Herkunftsland unterschiedliche Regelungen geben. In der vergangenen Woche hatte Bundesinnenminister Seehofer diesbezüglich auf die USA, Brasilien und Russland verwiesen, wo die Lage noch deutlich angespannter ist als in den EU-Ländern. Hier dürfte eine problemlose Einreise noch länger verboten werden.

Profitiert die Tourismus-Branche von Seehofers Entscheidung?

Das ist zu erwarten. Denn Reisen nicht nur nach Deutschland, sondern auch ins Ausland werden wieder unkomplizierter, weil auch die meisten anderen EU-Staaten ihre Kontrollen ab Mitte des Monats aufheben wollen. Deutsche Hoteliers und Besitzer von Campingplätzen oder Ferienwohnungen können auch wieder mit ausländischen Gästen rechnen.

Fallen damit alle Grenzkontrollen in Europa weg?

Nein. Zahlreiche europäische Länder haben seit der Flüchtlingskrise Grenzkontrollen eingeführt. Diese bleiben auch dann bestehen, wenn die Corona spezifischen Kontrollen auslaufen. So wird Deutschland etwa weiterhin die Grenze zu Österreich kontrollieren und begründet das mit dem "fortbestehenden illegalen Migrationspotenzial auf der Balkanroute".



(mit Material der Nachrichtenagentur dpa)

