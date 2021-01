Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos steht im Zeichen der Pandemie. Die Veranstaltung findet erstmals rein digital statt. Erst im Sommer will sich die Politik- und Wirtschaftselite in Singapur persönlich treffen.

Das Treffen findet einmal jährlich in dem Ort Davos in den Schweizer Alpen statt. Berühmt wurde der Ort durch den Roman von Thomas Mann "Der Zauberberg". Seit der Ökonom Klaus Schwab das Weltwirtschaftsforum dort ausrichtet, gilt Davos als Treffpunkt der Reichen und Mächtigen.

Welche Schwerpunkte werden auf der Tagung gesetzt?

Es geht um den globalen Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Die Themen, die in diesem Zusammenhang diskutiert werden, lauten: "Einen neuen Gesellschaftsvertrag voranbringen", "Konsum überdenken für eine nachhaltige Zukunft", "Umgestaltung von Nahrungsmittelsystemen und Landnutzung". Bereits im Vorfeld hatte das WEF zum gemeinsamen Kampf gegen Pandemien aufgerufen. Besonders auf die steigende Ungleichheit in der Welt müsse das Augenmerk demnach gelegt werden. Diese sei durch die Pandemie weiter angewachsen. Auch andere Berichte wie etwa von der Entwicklungsorganisation Oxfam haben auf die wachsende Ungleichheit in der Welt hingewiesen.

Was bedeutet das?

Das Forum befürchtet, dass die immer größer werdende Spaltung zwischen Armen und Reichen eine Gefahr für die gesamte Wirtschaft darstellen könnten. Darauf hatten bereits vor der Pandemie Studien der Ökonomen Thomas Piketty und Branco Milanovic hingewiesen: Je größer die Ungleichheit, desto weniger Wirtschaftswachstum gibt es.

Was steht in dem Bericht des WEF?

Die gesundheitlichen, digitalen und wirtschaftlichen Unterschiede seien durch die Pandemie weiter gewachsen. Die WEF-Mangerin Saadia Zahidi betonte bei der Vorstellung der Analyse, dass der Global Risk Report bereits seit 15 Jahren vor den Gefahren einer Pandemie warne. Sie zeigte Verständnis für Politiker im Umgang mit langfristigen Risiken. Aber deren gänzliches Ignorieren sei gefährlich.

Gibt es konkrete Forderungen?

Der Gründer des WEF, der 82-jährige Ingenieur Klaus Schwab, rief dazu auf, die Welt krisensicherer, inklusiver und nachhaltiger zu machen. Das Jahr 2021 werde entscheidend für die Zukunft der Menschheit sein. Er will eine globale Debatte über die Perspektiven nach Corona anstoßen. Und gemeinsam mit den Entscheidern der Welt möchte er Wege aus der Krise aufzeigen. Jetzt bestehe die Möglichkeit, den Kapitalismus neu zu denken, erklärte er im Vorfeld.

Wie definiert sich das WEF?

Das Forum sieht sich als eine Plattform für die 1.000 führenden Firmen der Welt, deren Ziel sei, eine bessere Zukunft für die Welt zu gestalten. Auf der Liste des Forums stehen die großen multinationalen Konzerne. Es geht von Facebook bis zum chinesischen Konzern Alibaba.

Wer nimmt an dem Treffen teil?

Das WEF erwartet bis Freitag 1.500 Führungspersönlichkeiten aus mehr als 70 Ländern. Sie kommen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Es wird jedoch ein virtuelles Gipfeltreffen der globalen Elite sein.

Gibt es besonders wichtige Auftritte?

Der chinesische Präsident, Xi Jinping, hat bereits seine Rede gehalten: Darin hat er für eine friedliche Koexistenz der Kulturen und Systeme geworben. Die globalen Herausforderungen von Covid-19 bis Klimakrise könnten nur durch multilaterale Lösungen bewältigt werden, sagte Xi. China steht wegen der Unterdrückung von Minderheiten im eigenen Land, wie den muslimisch geprägten Uiguren, international in der Kritik. Xi betonte nun jedoch, dass man die Denkweise des Kalten Krieges aufgeben solle. Er spielte damit auf die Trump-Regierung an, die so eben von der Biden-Administration abgelöst wurde. Die Welt erlebe eine der schlimmsten Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg, betonte Xi weiter.

Wer spricht heute noch?

Zum Beispiel der US-Immunologe Anthony Fauci. Er diskutiert mit Griechenlands Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis. In den USA seien die gesellschaftliche Spaltung und die Politisierung der Krise besonders auffällig gewesen, sagt Fauci. Dann folgt die Runde mit EZB-Chefin Christine Lagarde, Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire und dem VW-Chef Herbert Diess. Den Abschluss bildet heute eine Rede von UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

Wo werden westliche Vertreter ihren Schwerpunkt legen?

Auch sie werden die Bedeutung der Kooperation zwischen den Staaten betonen. Dies sei eine der wichtigen Lehren der Pandemie, hatte bereits Kanzlerin Angela Merkel erklärt, dass die Coronavirus-Krise nur global bekämpft werden kann. Sie wird morgen ihre Rede halten. Von amerikanischer Seite wird der frühere Außenminister John Kerry die neue Regierung unter dem US-Präsidenten Joe Biden vertreten. Von ihm wird man ebenfalls die Forderung nach mehr Zusammenarbeit der Länder vernehmen. Es dürfte ein Paradigma-Wechsel nach dem Ende der US-Präsidentschaft unter Trump sein, der nun in Davos erstmalig in einem internationalen Rahmen verkündet wird. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden zu dem digitalen Auditorium sprechen.

Was sagen die Kritiker?

Dem Forum wird oftmals Intransparenz vorgehalten, da die Mächtigen unter sich blieben. Zudem fehle es an demokratischer Legitimation. Auch Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan hatte das Forum im vergangenen Jahr kritisiert. Sie könne keine Aktionen erkennen, die aus den Treffen resultierten. Es handele sich immer nur um schöne Worte.

Kann man die Diskussionen live mitverfolgen?

Ja, auf der Webseite des WEF ist dies möglich. Auch Zeitungen wie die "Neue Zürcher Zeitung" verlinken in ihrem Live-Blog dahin.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.