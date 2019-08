Drei Tage lang sitzen die Staats- und Regierungschefs der G7 im französischen Biarritz zusammen, um über weltpolitische Fragen zu beraten. Doch ist das Format überhaupt noch zeitgemäß und zielführend? Die Zweifel daran wachsen. Warum, erklären wir hier.

Warum wurde das Format gegründet?

Die Weltwirtschaftskrise 1975 brachte den damaligen deutschen Bundeskanzler Schmidt, SPD, und Frankreichs Präsidenten Giscard d'Estaing auf die Idee eines Gipfeltreffens der größten Industrienationen, um Lösungen zu suchen. Beim ersten Gipfel auf Schloss Rambouillet bei Paris trafen sich die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Deutschland, den USA, Großbritannien, Japan und Italien. Ein Jahr später kam Kanada hinzu.

Von G7 zu G8 und zurück zu G7: Was hat es damit auf sich?

2002 wurde Russland in den Kreis der größten Industrienationen der Welt aufgenommen. Aus den G7 wurde die G8. Dieses Format existierte aber nur bis 2013. Wegen der russischen Annexion der Krim platzte 2014 der Gipfel im russischen Sotschi am Schwarzen Meer. Russland wurde aus dem Format ausgeschlossen. Das gilt bis heute.



Allerdings gibt es gelegentlich Stimmen, die sich für eine Wiederaufnahme Russlands stark machen - zuletzt US-Präsident Trump. Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Kanada lehnen dies jedoch zum aktuellen Zeitpunkt ab. Kanadas Außenministerin Freeland unterstrich kürzlich, dass Russland zuerst von der annektierten Halbinsel Krim abziehen und den Krieg in der Ostukraine beenden müsse.

Worüber sprechen die Staats- und Regierungschef der G7-Länder?

Anfangs ging es vor allem um wirtschaftliche Themen. Daher wurden die Treffen auch umgangssprachlich Weltwirtschaftsgipfel genannt. Heute geht es auch um politische Krisen und andere globale Fragen wie Klimaschutz. In Biarritz will Frankreichs Präsident Macron zum Beispiel die soziale Ungleichheit auf der Welt angehen.

Trifft der G7-Gipfel für die Teilnehmer verbindliche Entscheidungen?

Die G7 treffen keine verbindlichen Beschlüsse. Wegen der Alleingänge von US-Präsident Donald Trump bei den vergangenen Treffen wird es ohnehin immer schwieriger, ein gemeinsames Abschlussdokument zu finden. Erstmals seit Bestehen des Formats verzichten die Länder deshalb in Biarritz auf eine gemeinsame Erklärung.

Wie umstritten ist das Format?

Die G7-Gipfel werden traditionell von Gegendemonstrationen begleitet. Weil der Tagungsort in der Regel hermetisch abgeriegelt wird und strenge Sicherheitsvoschriften gelten, weichen die Demonstranten und Demonstrantinnen in die nähere Umgebung aus. Diesmal finden die größten Proteste im Küstenort Hendaye in der französisch-spanischen Grenzregion statt.



Dort tagte sogar eine Gegengipfel. Dessen Teilnehmer wollen zeigen, dass eine andere Weltordnung als die kapitalistische, für die der G7-Gipfel symbolisch steht, möglich ist. Für heute ist eine große Kundgebung mit 12.000 Teilnehmern geplant.



Auch aus der Politik gibt es kritische Stimmen. So sagte der Grünen-Politker Trittin im Deutschlandfunk, der diesjährige Verzicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung mache deutlich, dass sich die Teilnehmerstaaten nicht einmal mehr auf einen Minimalkonsens einigen könnten. Die Ansprüche an das Format seien auf Null gesunken. All dies zeige, dass die G7 aus der Zeit gefallen seien.