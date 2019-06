Der Bundestag beschäftigt sich am Mittag zum ersten Mal mit den beiden Gesetzentwürfen zur Organspende. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, äußert im Dlf die Hoffnung, schon die ausführliche Debatte könne zu einer positiveren Einstellung führen. Aber was genau ist die "doppelte Widerspruchslösung"? Und wie sieht der Gegenentwurf aus? Fragen und Antworten.

Damit in Deutschland mehr Organe gespendet werden, soll die Organspenden-Regelung geändert werden. Der Bundestag beschäftigt sich heute zum ersten Mal mit zwei konkreten Anträgen zu dem ethisch aufgeladenen Thema. Die Debatte wird fraktionsübergreifend geführt.

Wie sieht die Situation in Deutschland aus?

In Deutschland warteten zuletzt rund 9.400 Patienten auf ein neues Organ. Im vergangenen Jahr spendeten rund 955 Menschen nach ihrem Tod ihre Organe, damit konnten rund 3.113 Lebern, Nieren, Herzen und Lungen durch die internationale Vermittlungsstelle Eurotransplant vermittelt werden. In Deutschland selbst konnten - auch dank der "Importe" aus dem Eurotransplant-Raum - sogar 3.264 Organe verpflanzt werden. Deutschland bekam also etwas mehr Organe, als es zur Verfügung stellte.

Wie ist die aktuelle Rechtslage?

In Deutschland gilt seit 2012 die Entscheidungsregelung. Ab dem 16. Lebensjahr kann man eine freiwillige Erklärung zur Organspende abgeben - diese kann man in einem Organspendeausweis dokumentieren. Die Krankenkassen sollen alle zwei Jahre Informationsmaterial verschicken und die Versicherten zu einer Entscheidung auffordern. Wenn es im Todesfall keine dokumentierte Entscheidung gibt, werden die Angehörigen befragt, ob sie im Sinn des Verstorbenen einer Spende zustimmen oder nicht.

Was ist die doppelte Widerspruchslösung?

Um für mehr Spenderorgane zu sorgen, fordert Bundesgesundheitsminister Spahn die Einführung einer sogenannten Widerspruchslösung. Sein Gesetzentwurf dazu sieht vor, dass alle Volljährigen grundsätzlich als Organ- und Gewebespender gelten, wenn sie nicht zu Lebzeiten widersprochen haben. Die Entscheidung würde in einem zentralen Register festgehalten und könnte jederzeit geändert werden. Gibt es keinen Eintrag, werden die nächsten Angehörigen befragt, ob ein schriftlicher Widerspruch vorliegt oder „ein der Organspende entgegenstehender Wille“ bekannt ist. Daher wird von "doppelter Widerspruchslösung" gesprochen. Die Angehörigen haben aber kein eigenes Entscheidungsrecht.

Was spricht dafür und was dagegen?

Durch die Widerspruchsregelung würde der Kreis potenzieller Spender erweitert. Der Staat geht dabei von einer grundsätzlichen Bereitschaft zur Organspende aus. Befürworter verweisen darauf, dass Länder mit Widerspruchslösung höhere Transplantationszahlen hätten.



Kritiker bezweifeln diesen Zusammenhang. Sie halten Spahns Vorschlag zudem für verfassungswidrig und kontraproduktiv. Ihr Argument: Eine Widerspruchslösung könnte das Misstrauen in die Transplantationsmedizin noch erhöhen.

Wie sieht der Gegenentwurf aus?

Als Alternative zur Widerspruchslösung hat eine interfraktionelle Parlamentariergruppe um Grünen-Chefin Baerbock einen Vorschlag erarbeitet, wonach die Organspende eine freiwillige und bewusste Entscheidung bleiben soll. Prinzipiell gilt demnach, dass man ausdrücklich "Ja" sagen muss, um Organspender zu werden. Laut diesem zweiten Gesetzentwurf sollen alle Bürger mindestens alle zehn Jahre auf das Thema Organspende angesprochen werden, wenn sie neue Ausweispapiere abholen. Zustimmung oder Ablehnung würden dann in einem neuen bundesweiten Online-Register gespeichert. Auch diese Entscheidung könnte jederzeit geändert werden.

Welche grundsätzliche Kritik gibt es?

Aus Sicht der Deutschen Stiftung Patientschutz beheben beide Gesetzentwürfe nicht das grundlegende Problem, dass es zu wenig Vertrauen in das Organspendesystem gibt. Der Stiftungsvorsitzende Brysch sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), der Staat müsse Verantwortung übernehmen und das Thema nicht nicht privaten Akteuren überlassen. Es könne nicht sein, dass derjenige, der prüfe und überwache, auch derjenige sei, der die Regeln festsetze. Eine breite Diskussion im Parlament darüber könne auch eine positive Stimmung zur Organspende auslösen.



Kritik gibt es auch am Prozedere der Gesetzgebung. Eigentlich wollten viele Abgeordnete zunächst die Ergebnisse von Strukturverbesserungen in der Transplantationsmedizin abwarten. Dazu wurde bereits ein Gesetz beschlossen. Der Bundestag reagierte damit auf die Erkenntnis von Wissenschaftlern, dass die Strukturen in den Krankenhäusern für die sinkende Zahl der Organspenden verantwortlich sind.

Gibt es noch weitere Modelle?

Gesundheitsökonomen und Philosophen haben schon vor Jahrzehnten ein auf Gegenseitigkeit beruhenden Modell der Organspende, die sogenannte Reziprozitätslösung, vorgeschlagen: Wer sich selbst als potenzieller Spender oder Spenderin registrieren lässt, erhält im Krankheitsfall bevorzugt ein Organ. Das würde einen Anreiz erhöhen, sich registrieren zu lassen und gleichzeitig für mehr Gerechtigkeit sorgen, weil Trittbrettfahren verhindert wird: Bislang bauen auch jene für den Krankheitsfall auf eine Organspende, die selbst nicht zur Spende bereit sind.