Die Bundesregierung will Altersvorsorge-Beiträge schneller steuerfrei stellen als geplant und damit Konsequenzen aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs ziehen. Das oberste deutsche Finanzgericht warnte, dass künftige Rentner-Jahrgänge nach der geltenden Regelung Gefahr liefen, doppelt besteuert zu werden - einmal, wenn sie Beiträge zahlten und einmal, wenn sie ihre Renten versteuern müssten. Die Details im Überblick.

Der Bundesfinanzhofs wies zwar die Klagen von zwei Rentner-Ehepaaren ab, weil in ihrem konkreten Fall keine Benachteiligung vorliege. Es erkannte aber Fehler darin, wie die Finanzämter den steuerfreien Anteil der Renten bisher berechnen. Vor allem der Grundfreibetrag, der allen Steuerzahlern zusteht, müsse bei der Besteuerung der Renten ausgeklammert werden, sagte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsverkündung in München. Bundesfinanzminister Scholz kündigte an, die Vorgaben des Gerichts im Zuge einer großen Einkommensteuerreform nach der Bundestagswahl umsetzen. "Die nächste Legislaturperiode muss direkt beginnen mit einer Steuerreform, die kleine und mittlere Einkommen entlastet", sagte der SPD-Kanzlerkandidat.

Hat die Rentenreform 2005 zu einer doppelten Besteuerung geführt?

Bis 2005 waren Renteneinkünfte faktisch steuerfrei. Wegen der unterschiedlichen Behandlung von Pensionen der Beamten und der Alterseinkünfte aus der Rentenversicherung hatte das Verfassungsgericht eine Neuregelung verlangt. Seitdem werden schrittweise Renteneinkünfte anteilsmäßig stärker besteuert. In einer Übergangsphase bis 2040 steigt der Teil des Einkommens, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer später von ihrer Rente versteuern müssen, immer weiter an. Wer dieses Jahr in Rente geht, muss schon 81 Prozent davon versteuern, 2040 dann 100 Prozent.



Im Gegenzug können Arbeitnehmende seit 2005 höhere Beträge als Sonderausgaben von der Steuer abziehen. Darunter fallen zum Beispiel die Ausgaben für die Renten-, Kranken- oder Pflegeversicherung. Mit diesem System wollte die rot-grüne Bundesregierung eine Doppelbesteuerung verhindern. Doch die Reform führt offenbar trotzdem dazu, dass einige Rentnerinnen und Rentner doppelt Steuern zahlen müssen. Betroffene argumentieren, dass sie vom Finanzamt über Gebühr belastet würden, weil die steuerbefreiten Renten niedriger seien als die eingezahlten versteuerten Beiträge.

Welche konkrete Folgen hat das Urteil?

Der Bundesfinanzhof schreibt zum ersten Mal genaue Regeln fest, nach denen die Finanzämter und -verwaltungen eine doppelte Besteuerung errechnen müssen. Bisher rechneten die Finanzämter nach Auffassung des Bunds der Steuerzahler so, dass eher der Fiskus profitierte - dies ist in Zukunft nicht mehr möglich.



Die in Zukunft verbindlichen Regeln verlangen, dass der Grundfreibetrag bei der Berechnung des steuerfreien Rentenbezugs unberücksichtigt bleibt. Außerdem müssen die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zugunsten der Steuerzahler einbezogen werden.

Wie lässt sich die drohende Doppelbesteuerung vermeiden?

Dies lässt sich nur politisch lösen, zum Beispiel durch eine Steuerreform. Das Bundesfinanzministerium brachte ins Gespräch, die ab 2025 vorgesehene vollständige Absetzbarkeit der Rentenbeiträge von der Steuer vorzuziehen.

Was bringt eine Steuerreform an Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger?

Das Institut der deutschen Wirtschaft ermittelte für die Jahre 2020 bis 2040 insgesamt 90 Milliarden Euro Mindereinnahmen an Steuern für den Staat. Dies würde bedeuten, dass es um rechnerisch viereinhalb Milliarden Euro pro Jahr geht, die auf den Konten der Bürgerinnen und Bürgern bleiben dürften.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.