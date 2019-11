Der Reformdialog zur Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland kann beginnen. In Bonn gab die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken grünes Licht für den "Synodalen Weg". Worum konkret geht es bei dieser Initiative.

Synodaler Weg - was heißt das eigentlich?

Eine Synode im klassischem Sinne soll der "Synodale Weg" nicht sein. Die begriffliche Nähe zur Synode drückt allerdings aus, dass der zunächst auf zwei Jahre befristete Reformdialog mehr sein soll als ein unverbindliches Gespräch. Die katholischen Bischöfe und Laien in Deutschland haben ihn ins Leben gerufen, die Regeln sind in einer Satzung festgelegt. Wie eine Synode hat der Synodale Weg eine beratende Funktion. In beiden Fällen entscheidet also der jeweilige Ortsbischof, ob er die dort gefassten Beschlüsse umsetzt.

Was soll der Dialog bringen?

"Der Synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland dient der gemeinsamen Suche nach Schritten zur Stärkung des christlichen Zeugnisses", heißt es in der Satzung. Die Formulierung nimmt einen Gedanken auf, den Papst Franziskus im Sommer in seinem Brief an das "pilgernde Volk Gottes in Deutschland" betonte. Darin mahnte er die Einheit mit der Weltkirche an und forderte, das Leitkriterium der Erneuerung müsse die Evangelisierung sein. Als Themen in Deutschland gesetzt sind nun die katholische Sexualmoral, der Zöllibat als priesterliche Lebensform, die Gewaltenteilung und die Rolle von Frauen in der Kirche. Ein Ziel des Projekts soll sein, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Als denkbar gelten aktuell etwa auch Schritte zum Aufbau von kirchlichen Verwaltungsgerichten mit weisungsunabhängigen Richtern, an die sich Katholiken wenden können, wenn sie sich durch Entscheidungen der Hierarchie benachteiligt fühlen.

Was sind die ersten Schritte?

Ein eher symbolischer Startschuss fällt am 1. Dezember. Das Datum ist mit Bedacht gewählt: Es handelt sich um den ersten Adventssonntag, mit dem das neue Kirchenjahr beginnt. Parallel dazu läuft noch die Auswahl für einen Teil der aus mehr als 200 Teilnehmern bestehenden Synodalversammlung. Die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz sind bereits gesetzt. Über die 69 Teilnehmer aus den Reihen des ZdK soll am Samstag befunden werden. Das höchstes Gremium des Synodalen Weges soll erstmals vom 30. Januar bis zum 1. Februar in Frankfurt zusammentreffen. Um Beschlüsse in der Synodalversammlung verabschieden zu können, ist eine doppelte Zweidrittelmehrheit erforderlich - aller anwesenden Mitglieder sowie der anwesenden Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz. Insgesamt ist der Prozess auf zwei Jahre angelegt.

Die Bedeutung der Amazonas-Synode

Die Amazonas-Synode in Rom hatte die Debatte um Reformen in der Weltkirche kürzlich weiter befeuert. Sie könnte nach den Worten von Kardinal Reinhard Marx auch dem Reformdialog in Deutschland einen Schub verleihen. Eine mögliche Priesterweihe von verheirateten Männern und auch der Frauendiakonat seien häufiger und deutlicher angesprochen worden, als er selbst das erwartet habe. Spannend wird nun, welche Schlüsse Papst Franziskus aus dem im Oktober abgehaltenen Spitzentreffen zu Seelsorge und Umweltschutz in Lateinamerika zieht. Wann er sein sogenanntes postsynodales Schreiben veröffentlicht, steht noch nicht fest.

Gibt es Kritik am Synodalen Weg?

Manche Kritiker stoßen sich daran, dass die Bischöfe das letzte Wort haben. Dies jedoch, so heißt es beim ZdK, entspreche den kirchenrechtlichen Gepflogenheiten bei einer Synode. Eine Minderheit der Bischöfe, darunter der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, bekräftigte kurz vor dem Start noch einmal Vorbehalte gegenüber dem Synodalen Weg. Entscheidungen stünden letztlich allein den Bischöfen zu. "Es gilt schon, den Eindruck zu unterbinden, es ginge um eine quasi parlamentarische Abstimmung über den Glauben." Absehbar für Diskussionen sorgen wird auch die Auswahl der Teilnehmer. Gelingt es, Vertreter der verschiedenen Lager angemessen einzubinden? Und wird die endgültige Auswahl dem in der Satzung formulierten Anspruch "Eine geschlechter- und generationengerechte Besetzung ist anzustreben" gerecht?



Weitere Informationen zum Synodalen Weg von Seiten der Deutschen Bischofskonferenz finden Sie hier.



(Mit Material der Nachrichtenagentur KNA)