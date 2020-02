Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen zur Gewalttat von Hanau übernommen. Der mutmaßliche Täter soll aus rechtsterroristischen Motiven neun Menschen an zwei Tatorten erschossen haben. Anschließend wurden er selbst und seine Mutter tot in einer Wohnung gefunden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den Hintergründen.

Was ist passiert?

Gestern Abend sind im hessischen Hanau neun Menschen durch Schüsse getötet worden, es gab mehrere Verletzte. Die ersten Schüsse fielen den Ermittlern zufolge gegen 22.00 Uhr vor einer Shisha-Bar, wenig später erfolgte der zweite Angriff, ebenfalls vor einer Shisha-Bar. Stunden später entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung in Hanau, die Ermittler gehen von einem Suizid aus. In der Wohnung stießen die Spezialkräfte außerdem auf eine weitere tote Person, die Mutter des Tatverdächtigen. Alle weiteren Entwicklungen finden Sie auch in unserem Liveblog.

Warum übernimmt der Generalbundesanwalt?

Die Bundesanwaltschaft erklärte am Morgen, sie habe die Ermittlungen aufgrund der "besonderen Bedeutung des Falls" übernommen. Es besteht der Verdacht auf eine terroristische Gewalttat. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden in der Wohnung des mutmaßlichen Täters gefunden worden. Beides wird derzeit ausgewertet. In dem Schreiben soll sich der mutmaßliche Schütze nach übereinstimmenden Medienberichten unter anderem rassistisch geäußert haben.

Was wissen wir über die Opfer?

Der Täter tötete in zwei Shisha-Bars neun Menschen. Darüber, wer die Menschen sind, ist bisher wenig bekannt. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, sind unter den Todesopfern von Hanau nach ersten Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ob unter ihnen auch ausländische Staatsbürger sind, war zunächst nicht bekannt. Die Deutsche Presse-Agentur beruft sich auf Sicherheitskreise.

Was wissen wir über den mutmaßlichen Täter?

Bei dem mutmaßlichen Täter von Hanau handelt es sich nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU) um einen 43-jährigen Deutschen aus Hanau. Er wohnte im Stadtteil Kesselstatdt. Die bisherigen Ermittlungen deuteten auf ein „fremdenfeindliches Motiv" hin, sagte Beuth im hessischen Landtag in Wiesbaden. Der Verdächtige war demnach weder dem Verfassungsschutz noch der Polizei bekannt.

Was wissen wir über das Motiv des Täters?

Die bisherigen Ermittlungen deuteten auf ein "fremdenfeindliches Motiv" hin, sagte der hessische Innenministers Peter Beuth (CDU). Die Generalbundesanwaltschaft sprach zuvor von Hinweisen auf eine ausländerfeindliche Motivation. Nach Informationen des WDR enthält das Bekennerschreiben rassistische Äußerungen. Der Verfasser schreibe etwa darüber, dass bestimme Volksgruppen bekämpft und getötet werden müssten.



Nach Informationen aus Sicherheitskreisen veröffentlichte der mutmaßliche Täter wenige Tage vor dem Verbrechen ein Video bei Youtube, in dem er in fließendem Englisch von einer „persönlichen Botschaft an alle Amerikaner spricht. In dem Video sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände „jetzt kämpfen. Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten. Er behauptet auch, Deutschland werde von einem Geheimdienst gesteuert. Außerdem äußert er sich negativ über Migranten aus arabischen Ländern und der Türkei.

Was wissen wir über die zweite Leiche in der Wohnung des Täters?

In der Wohnung des Täters fand die Polizei eine weitere Leiche. Nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU) handelt es sich um die 72-jährige Mutter des mutmaßlichen Täters.



