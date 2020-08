Wer ab Oktober aus einem Corona-Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss für zwei Wochen in häusliche Quarantäne - frühestens ab dem fünften Tag kann diese durch einen Test verkürzt werden. Die Maßnahme soll verhindern, dass mutmaßlich Infizierte weitere Personen anstecken. Wie aber könnte die Einhaltung der Pflicht-Quarantäne kontrolliert werden?

Bereits seit Beginn der Corona-Pandemie ordnen die Gesundheitsämter Quarantäne für sogenannte Kontaktpersonen ersten Grades an, also für Menschen, die in direktem Kontakt mit positiv auf das Coronavirus getestete Personen standen. Es gibt also bereits Regelungen und erste Erfahrungen.

Wie ist die Gesetzeslage in Deutschland?

Wie die meisten Corona-bedingten Einschränkungen hat auch eine Quarantänepflicht ihre Grundlage im Infektionsschutzgesetz. Paragraph 28 IfSG gibt den Gesundheitsämtern darin umfangreiche Befugnisse, die gewisse Grundrechte der Betroffenen übertrumpfen: So dürfen die Ämter anordnen, dass Personen "den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen" verlassen dürfen oder andere Orte gar nicht erst betreten dürfen. Verstöße gegen solche Anordnungen sind keine Ordnungswidrigkeiten, sondern Straftaten - und können mit Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet werden. (Merkblatt des Robert Koch-Instituts)



Wer von einer Reise aus einem Risikogebiet zurückkehrt, muss sich selbstständig bei den Gesundheitsbehörden melden - allerdings wird das häufig ignoriert.

Wie wird die Quarantäne überwacht?

Die bundesweit 375 Gesundheitsämter mit ihren 17.000 Mitarbeitenden sind auch dafür zuständig, die Einhaltung der Quarantäne zu überwachen. In der Regel rufen sie die Betroffenen täglich an. Wie viele Personen aktuell in Quarantäne sind und von den Gesundheitsämtern betreut werden müssen, wird nicht zentral erfasst. Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Die Stadt Bottrop im Ruhrgebiet mit rund 120.000 Einwohnern gibt auf ihrer Internetseite die Zahl von 120 Personen in Quarantäne an, bei aktuell 19 Infizierten (Zahlen vom 27.8.).



Die zusätzlichen Aufgaben durch Corona führen dabei zu teils beträchtlicher Mehrarbeit - in den vergangenen Monaten klagten Gesundheitsämter immer wieder über Personalmangel. Das Robert Koch-Institut stellt ihnen zur temporären Unterstützung 500 sogenannte Containment-Scouts zur Seite. Außerdem können Gesundheitsämter Amtshilfe von der Bundeswehr anfordern, um etwa bei den Quarantäne-Anrufen zu helfen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, forderte, auch Polizei und Ordnungsämter bei der Überwachung einzusetzen.

Wie handhaben andere Staaten die Quarantäne-Überwachung?

In vielen Ländern sind Grenzschutz und Polizei für die Überwachung von Quarantänemaßnahmen zuständig, teilweise auch mit unangekündigten Hausbesuchen. Oft werden die Maßnahmen aber kaum durchgesetzt: In Großbritannien etwa leiteten die Behörden bislang in sehr wenigen Fällen Maßnahmen ein.



Länder wie Taiwan oder Südkorea setzen auf engmaschige elektronische Überwachung - zulasten der Privatsphäre der Betroffenen: Neben Standortdaten von Handys werden in Südkorea sogar GPS-Daten ausgewertet. In Taiwan rufen Behörden zweimal täglich zu unterschiedlichen Uhrzeiten an, um sicherzugehen, dass unter Quarantäne stehende Personen nicht ohne Handy die Wohnung verlassen. In Israel hatte gar der Geheimdienst Shin Bet die Handys von Menschen in Quarantäne ausspioniert, bis diese Praxis vom Obersten Gericht unterbunden wurde.

Kommt die Quarantäne-App für Deutschland?

In Deutschland wäre eine GPS-Überwachung wohl kaum denkbar - schon bei der Corona-Tracing-App gab es großen Druck auf die Entwicklerfirmen, mit einem dezentralen Ansatz die Privatsphäre der Nutzenden zu gewährleisten. Die Bundesregierung plant dennoch eine App, die die Gesundheitsämter in Bezug auf häusliche Quarantäne entlasten soll. Die App solle eine "freiwillige digitale Meldung durch betroffene Bürgerinnen und Bürger an das zuständige Gesundheitsamt" ermöglichen, schrieb das Ministerium Anfang Mai in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. So solle ermöglicht werden, online Informationen über den eigenen Gesundheitszustand in ein "Symptomtagebuch" einzutragen.